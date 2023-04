Außenhandel Chinas Exporte schnellen unerwartet in die Höhe

13. April 2023 | Quelle: dpa

Mit der starken Entwicklung der Exportmaschinerie hofft Peking auf neuen Schwung. Bild: Bild: dpa

Chinas Exporte sind unerwartet stark gestiegen. Die Ausfuhren schnellten im März in US-Dollar berechnet um 14,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in die Höhe, wie der Zoll in Peking berichtete.