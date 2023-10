Außenhandel Deutscher Exportmotor stottert - „empfindliches Minus” im August

05. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Das Statistische Bundesamt präsentiert ernüchternde Exportzahlen für den Monat August. Bild: Bild: dpa

Der deutsche Exportmotor gerät in der lahmenden Weltkonjunktur zunehmend ins Stottern. Die Ausfuhren „Made in Germany” sanken auch im August sowohl gegenüber dem Vorjahresmonat als auch zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.