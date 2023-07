Außenhandel Exportförderung soll sich am Klimaschutz orientieren

24. Juli 2023 | Quelle: dpa

Die deutsche Exportförderung soll verstärkt nach dem Klimaschutz ausgerichtet werden. Bild: Bild: dpa

Die Bundesregierung will die staatliche Exportförderung stärker am Klimaschutz ausrichten. Mit neuen Leitlinien für Exportkreditgarantien sollen Innovationen und klimafreundliche Technologien angereizt und der Export „grüner” Technologien ins Ausland gefördert werden, wie das Wirtschaftsministerium in Berlin mitteilt.