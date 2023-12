Außenhandel Vor Gipfel: Von der Leyen fordert Ende von Ungleichgewicht

05. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Das Containerterminal im Hafen von Lianyungang in der ostchinesischen Provinz Jiangsu. Bild: Bild: dpa

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat China vor einem Festhalten an unfairen Handelspraktiken gewarnt. „Die Staats- und Regierungschefs in Europa werden das Ungleichgewicht in den Handelsbeziehungen langfristig nicht dulden”, sagte sie vor der Abreise zu einem Gipfeltreffen mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in Peking. Peking habe sich nun zu entscheiden, ob es eine Verhandlungslösung wolle. Alternativ verfüge die EU über Instrumente zum Schutz des europäischen Marktes.