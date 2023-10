Aussichten Bundesregierung senkt Konjunkturprognose

11. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) zeigt eine Grafik zur Inflationsrate. Bild: Bild: dpa

Die Bundesregierung senkt ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr. In ihrer am Mittwoch in Berlin vorgelegten Herbstprojektion erwartet die Bundesregierung für dieses Jahr einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent. Kommendes Jahr soll die Wirtschaft um 1,3 Prozent wachsen.