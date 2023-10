Aussichten Regierung senkt Konjunkturprognose - Habeck sieht Talsohle

11. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) zeigt eine Grafik zur Inflationsrate. Bild: Bild: dpa

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht bei der Konjunkturschwäche in Deutschland die Talsohle erreicht. „Wir haben eine Bodenbildung erreicht, wir verlassen das Tal und dann geht es wieder aufwärts”, sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch in Berlin. Die Bundesregierung rechnet allerdings für dieses Jahr mit einer schwächeren wirtschaftlichen Entwicklung. Sie senkte ihre Konjunkturprognose deutlich.