Beim Tagesgeld profitieren viele Anleger den Angaben zufolge bis heute kaum von steigenden Zinsen. Bei 27 Prozent der insgesamt 747 von Verivox ausgewerteten Banken und Sparkassen mit mindestens einem Tagesgeldangebot erhalten Sparer maximal 0,25 Prozent Zinsen. Bei einigen Instituten gehen sie weiter leer aus. „Der Einlagezins der EZB ist so hoch wie nie zuvor in der Geschichte der Eurozone”, sagte Maier. „Doch noch immer geben insbesondere viele Regionalbanken die hohen Zinsen nicht an ihre Kundinnen und Kunden weiter.”