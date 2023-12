Auszeichnungen Garchinger Physiker Krausz mit Nobelpreis geehrt

10. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Ferenc Krausz (l) erhält den Nobelpreis für Physik 2023 von Schwedens König Carl XVI. Gustaf in Stockholm. Bild: Bild: dpa

Der in Garching lehrende Physiker Ferenc Krausz hat zusammen mit den anderen Trägern der wissenschaftlichen Nobelpreise am Sonntag in Stockholm seine Auszeichnung entgegengenommen. Der schwedische König Carl XVI. Gustaf überreichte den Nobelpreis für Physik an Krausz, Anne L'Huillier und Pierre Agostini.