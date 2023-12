Auto ADAC: Benzinpreis nähert sich dem Jahrestiefstand

06. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Die Preise für Benzin und Diesel sind zuletzt wieder gesunken. (Symbolbild) Bild: Bild: dpa

Der Rohölpreis sinkt weiter, und die Spritpreise folgen ihm. Laut ADAC ist Diesel aktuell so günstig wie zuletzt im Juli, Benzin sogar „auf dem niedrigsten Stand seit Mitte Januar”. Im Vergleich zur vergangenen Woche sei der Preis jeweils um gut zwei Cent gesunken: Ein Liter Super E10 koste in Deutschland im Durchschnitt 1,73 Euro, Diesel 1,715 Euro, teilte der Autofahrerclub am Mittwoch mit.