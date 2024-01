Auto Experte: Chinas Tech-Konzerne werden E-Auto-Markt verändern

18. Januar 2024 | Quelle: dpa

Besucher probieren ein HarmonyOS-basiertes intelligentes Bordcomputerterminal am Huawei-Stand auf der 20. internationalen Automobilausstellung «Auto Shanghai 2023». Bild: Bild: dpa

Chinas Tech-Konzerne könnten einem Branchenkenner zufolge den Markt für Elektroautos in den kommenden Jahren deutlich umkrempeln. „Es sieht so aus, als würden wir Zeuge der größten Transformation der Branche”, schrieb Branchen-Experte Ferdinand Dudenhöffer in einer jüngsten Untersuchung zum weltgrößten Automarkt China. Im Mittelpunkt stünden Unternehmen wie Huawei und Xiaomi, die in Deutschland vielen als Hersteller von Smartphones bekannt sind.