Auto Google kämpft am BGH um Schutz von Betriebsgeheimnissen

20. Februar 2024 | Quelle: dpa

Das Bundeskartellamt will dem Konzern «verschiedene wettbewerbsgefährdende Verhaltensweisen» bei seinen Google Automotive Services (GAS) untersagen. Bild: Bild: dpa

Der Bundesgerichtshof (BGH) befasst sich heute mit dem Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen des Technologieriesen Google in einem Kartellverfahren. Dabei geht es im Kern um die Frage, ob und in welchem Umfang das Bundeskartellamt vertrauliche Informationen an Wettbewerber weitergeben darf.