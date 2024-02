Auto IG Metall will Dialog nach Nein zur Tesla-Erweiterung

25. Februar 2024 | Quelle: dpa

Autobauer Tesla will auf einer angrenzenden Fläche von rund 170 Hektar einen Güterbahnhof, Lagerhallen und eine Betriebs-Kita errichten. Bild: Bild: dpa

Die IG Metall unterstützt die geplante Fabrik-Erweiterung des Elektroautobauers Tesla bei Berlin und ruft angesichts der Bedenken der Bürger zum Dialog auf. Nach dem klaren Nein bei einer Bürgerbefragung der Gemeinde Grünheide in Brandenburg appellierte die Gewerkschaft an das Unternehmen, die Sorgen aufzunehmen. Tesla will die Produktion ausbauen und zudem das Gelände um einen Güterbahnhof und Logistikflächen erweitern. Rund zwei Drittel der Bewohner von Grünheide hatten in der Befragung gegen eine Erweiterung des Geländes gestimmt.