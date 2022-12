Auto Schleswig-Holstein hat bei Elektroautos die Nase vorne

15. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Ein Symbol für ein Elektroauto markiert einen Parkplatz neben einer E-Ladesäule. Bild: Bild: dpa

In keinem anderen Bundesland machen rein batteriebetriebene Elektroautos einen so großen Teil der Neuzulassungen aus wie in Schleswig-Holstein.