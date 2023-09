Auto VW drosselt Produktion in Zwickau und Dresden

26. September 2023 | Quelle: dpa

Ein Elektrofahrzeug ID.4 steht im Autoturm der Gläsernen VW Manufaktur. Auch an dem Standort Dresden wird die Produktion vorübergehend gedrosselt. Bild: Bild: dpa

Volkswagen drosselt für zwei Wochen die Produktion von Elektroautos an den Standorten Zwickau und Dresden. In Zwickau werde in den Herbstferien eine Fertigungslinie heruntergefahren, sagte ein Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.