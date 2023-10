Auto VW und Umicore bauen Werk für Batteriekathoden in Polen

08. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Eine Batterie für den VW ID.3. Bild: Bild: dpa

Salzgitter/Nysa (dpa) – In Polen sollen günstige Batteriebestandteile für VW-Elektroautos entstehen. Das neue Gemeinschaftsunternehmen Ionway, das Volkswagen mit dem belgischen Konzern Umicore gegründet hat, werde in der Stadt Nysa (Neiße) im Süden des Landes seine erste Produktionsstätte errichten, kündigte die VW-Batterietochter PowerCo am Samstag an. Ziel sei eine günstigere Produktion, die „Elektroautos für jedermann erschwinglich macht”, sagte Ionway-Chef Thomas Jansseune laut Mitteilung.