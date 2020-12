100. Geburtstag ohne Feierstimmung Die ungewisse Zukunft vom Autozulieferer Mahle

01. Dezember 2020

Der Autozulieferer Mahle steht vor einer ungewissen Zukunft. Bild: dpa Bild:

Autozulieferer Mahle machen zu seinem 100. Geburtstag längst nicht nur die Transformation in der Autoindustrie und Corona zu schaffen. Die kritische Lage in dem Traditionskonzern steht sinnbildlich für die ungewisse Zukunft so vieler Zulieferer.