Autochen Nummer fünf schließlich spielt mit den Mitteln der Street Art, die Graffitos sollen die fröhlich-urbane Seite der Comicfigur Micky Maus beleuchten.

Und was passiert mit den fünf Einzelstücken in fünf Stilrichtungen nach ihrer erstmaligen Enthüllung? Ein Leben in einem sterilen Auto- oder Kunstmuseum bleibt den Spezial-Topolinos erspart. Sie werden der Öffentlichkeit am Ort ihrer Entstehung gezeigt, an der Nordrampe des Lingotto-Gebäudes. „Die Besucher des Einkaufszentrums werden die Rampe entlang spazieren und die fünf Fiat Topolino-Unikate dabei bewundern können, wie diese La Pista 500 erreichen“, so der Plan der Autobauer.

Bild: Disney