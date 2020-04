120 Jahre Mercedes Wie die Lust auf Luxus das Auto mehrheitsfähig machte

Zum dreizackigen Stern als Markenzeichen fand Mercedes erst 1911, da war die Marke längst Leuchtturm für viele Wettbewerber, die ins neu erfundene Premium-Segment strebten. Heute vergessene Firmen wie Delauney-Belleville, Sage und Pillain begannen 1902 in Frankreich mit dem Bau edler Karossen für statusbewusste Bürger der Belle Epoque, den russischen Zar und andere Majestäten. Die niederländische Marke Spyker überraschte 1903 mit einem Sechszylinder und Allradantrieb, die spanische Prestigemarke Hispano-Suiza wurde ab 1904 direkt vom spanischen König Alphonso XIII. unterstützt und Isotta-Fraschini belieferte ab 1905 die Reichen und Schönen Italiens. Rolls-Royce startete in Großbritannien und Cadillac in den USA – wo der Hersteller auf den American Mercedes 45 HP traf, der als Lizenz im Land der unbegrenzten Möglichkeiten gebaut wurde. Es war ein Hype, der keine Grenzen kannte und einher ging mit anderen Markenartikeln, die sich vor dem Ersten Weltkrieg in allen Konsumbereichen etablierten. Wer sich Persil, Bahlsen, Nivea, Vivil oder das neue Schwarzkopf Shampoo leistete, zeigte seine Finanzkraft im Kleinen. Im Großen ging das mit Reisen in Luxuszügen wie dem Orient-Express, Luxuslinern á la Titanic und eben mit mondänen Automobilen.

Bild: imago images