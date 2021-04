25. Jubiläum Porsche Boxster – der Retter

Ein glattes Vierteljahrhundert ist das gerade her, in der schnelllebigen Technik-Welt eine gefühlte Ewigkeit. Doch vor dem wegen Corona gerade geschlossenen Werksmuseum parkt alles andere als ein Oldtimer. Der 4,31 Meter kurze, knallgelbe Roadster aus der ersten Boxster-Generation wirkt in besonderer Weise aktuell. Natürlich muten die Scheinwerfer im Glubschaugen-Format aus heutiger Sicht eher gemütlich als sportlich an, der rundum glatten Haut fehlt die heute so angesagte optische Angriffslust und das Innenleben hat nicht das Technik-Feeling moderner digitaler Kommandostände. Aber in Summe steht da in der Stuttgarter Frühlingssonne ein zwar kleiner, aber doch immer noch begehrenswerter Roadster.

Bild: Porsche