35 Prozent weniger Autos verkauft Selbst schuld, Opel! Diese Absatz-Krise ist hausgemacht

Der Insignia hat das Problem, dass er nicht elektrifizierbar ist, weil er noch auf der alten GM-Plattform steht. Ein hoher Absatz des Autos würde auch die CO2-Bilanz von Opel verhageln. Man darf daher mutmaßen, dass Opel kein Interesse an hohen Verkäufen des Autos haben dürfte. Schließlich ist man doch intern stolz auf die gute Co2-Bilanz: „Wir haben unser Produktportfolio konsequent auf zukunftssichere Modelle und Motoren umgestellt… Durch die konsequente Konzentration auf zukunftsfähige Modelle haben wir in den letzten zwei Jahren unsere CO2-Emissionen deutlich reduziert und sind heute ein Marktführer in Sachen CO2“, heißt es bei Opel. Der Preis dafür ist aber eben nun der desaströse Absatz.