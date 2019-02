3500 Jobs in Gefahr Honda schließt Werk in Großbritannien

19. Februar 2019

Das Honda-Werk in Swindon schließt 2021. Bild: AP Bild:

Die einzige in Europa liegende Fertigungsstelle von Honda soll wenige Wochen vor dem Brexit geschlossen werden. Auch Honda-Konkurrent Nissan kündigt an, sein neues SUV-Modell nicht in Großbritannien zu bauen.