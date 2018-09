44 Überstunden pro Woche H&M-Lieferanten bekommen laut Studie Armutslöhne

Bulgarien

In den Hallen eines von H&M als „Gold“ klassifizierten Lieferanten sind Arbeiter laut CCC-Beobachtungen gezwungen, zwölf Stunden am Tag und sieben Tage die Woche zu arbeiten, um auf den gesetzlichen Mindestlohn zu kommen. Zur Zeit der Recherche der „Clean Clothes Campaign“ gaben die Befragten an, im Schnitt 44 Überstunden pro Woche zu arbeiten. Besonders an Wochenenden sei die Belastung hoch, durchschnittlich schöben die Arbeiter hier zwölf Überstunden am Tag. Eine Arbeiterin erzählt: „Du betrittst die Fabrik um acht Uhr morgens und weißt nie, wann du sie wieder verlassen kannst. Manchmal gehen wir erst morgens um vier Uhr nach Hause.“