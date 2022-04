5 günstige Cabrios Hier ist offen fahren kein Luxus

Mini Cabrio

Der sportliche Kleinwagen macht schon in der geschlossenen Variante viel Spaß, offen sogar noch eine Spur mehr. Mit 26.450 Euro ist das Mini Cabrio jedoch alles andere als ein Schnäppchen, dafür zählt er seit Jahren zu den Restwertmeistern aller Klassen. Das dürfte zum einen an seinem klassischen Design liegen, das sich auf Wunsch mit allerlei Accessoires und Zierrat weiter verfeinern lässt. Zum anderen an dem trotz zuletzt gewachsener Abmessungen immer noch flinken Fahrverhalten. Im Basismodell „One“ tut ein quirliger 1,5-Liter-Benziner mit 75 kW/102 PS Dienst, seine wahren Stärken zeigt der Viersitzer aber erst in den „Cooper“-Varianten mit mindestens 100 kW/136 PS. 28.750 Euro werden dann fällig.

Bild: Presse