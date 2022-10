5 kleine Knallbüchsen Für immer halbstark: 5 sportliche Kleinwagen im Überblick

Ob wie einst in den 80er-Jahren Turbo, XR2, GSi und G40 oder dann in den Nullerjahren OPC, R.S. und Cupra – die Namenszusätze waren so zahl- und variantenreich wie die Auswahl an sportlichen Kleinwagen selbst. Waren die im Englischen oft als „Hot Hatch“ bezeichneten Knallbüchsen lange Zeit Pflichtprogramm für Volumenhersteller, sind sie mittlerweile eine selten gewordene Spezies. Strenge Grenzwerte der EU verlangen nach teurer Technik bei der Abgasreinigung, was auf ein preissensibles Segment toxisch wirkt. Angesichts von Klima- und Energiekrise haben die Krawallos zudem ein Imageproblem. Völlig tot ist das Segment dennoch nicht. Immerhin fünf Hersteller halten dem Thema in recht unterschiedlicher Weise weiter die Treue.

Ford Fiesta ST

Mit dem Fiesta ST hat Ford 2018 noch einmal einen sportlichen Kleinwagen ganz in der Tradition des Genres aufgelegt. Der Downsizing-Dreizylinder des ST entfesselt knackig in Szene gesetzte 147 kW/200 PS. Optional unterstützt von einem Vorderachs-Sperrdifferenzial stürmt der Fiesta Furiosa in 6,5 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h und erreicht maximal 232 km/h. Gierig und mit emotionaler Klangkulisse hängt er am Gas. Dank einer gelungenen Fahrwerksabstimmung sind es vor allem Kurven, in denen der Kölner Express sein Können ausspielt. Zugleich ist der Fiesta, sieht man einmal vom mäßigen Federungskomfort ab, ein brauchbares Alltagsauto. Zumal er mittlerweile stets viertürig ist, denn Dreitürer sind im Frühjahr 2022 aus dem Fiesta-Programm geflogen. Auch wegen zusätzlicher Türen ist der Preis des ST kräftig auf mittlerweile 30.000 Euro gestiegen.

Bild: Ford