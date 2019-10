50 Prozent E-Autos ab 2025 Volvo will beim Klimaschutz VW überholen

von Stefan Hajek 16. Oktober 2019

Volvo-CEO Hakan Samuelsson Bild: AP Bild:

Volvo macht Ernst beim CO2-Sparen; der Konzern will seine Treibhausgas-Emissionen in nur fünf Jahren um 40 Prozent senken und 2040 komplett klimaneutral sein. Dafür soll bereits ab 2025 jeder zweite neue Volvo ein E-Auto sein. Auch in der Produktion der Autos, bei den Zulieferern und in der Logistik will Volvo massiv C02 sparen. Wenn das Vorhaben gelingt, werden die Schweden aus dem Stand zum Vorreiter im Klimaschutz unter den klassischen Autobauern.