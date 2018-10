70 Jahre Citroen 2CV Der Tag, an dem die Ente schlüpfte

Mit Tuch statt Heckklappe: So viel Auto für so wenig Geld war den Franzosen bis dahin nicht geboten worden.

Und so standen die Käufer am Ende Schlange, um die neuste Kreation der damals für ihre Ingenieurskunst bereits weltweit bekannten Marke Citroen zu bestellen. Tatsächlich war es das Vertrauen in den Namen Citroen, dass dem 2CV über Gallien hinaus globale Schlagzeilen bescherte, in Japan ebenso wie in der New York Times.

Foto: Citroen Communication DR