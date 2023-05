Das europäische Werk in Großbritannien wurde bereits geschlossen, und in Deutschland bewegt sich der automobile Marktanteil nur noch bei mageren 0,3 Prozent: Ausgerechnet im Jahr des 75. Firmenjubiläums ist es still um Honda geworden.

Andererseits sind auf deutschen Straßen weiterhin fast 400.000 Honda-Automobile unterwegs, und für Motorrad-Fans zählte der japanische Hersteller ohnehin früh zu den Fahrspaßgaranten, die in einem Atemzug mit BMW oder Ducati genannt werden.

Bild: Honda