Stahl war knapp und kontingentiert, deshalb wurde die kantige Karosserie des Land Rover Serie I aus Aluminium geformt. Außerdem musste der Allrad-Rover im Exportgeschäft Devisen erwirtschaften, denn die britische Regierung teilte Rohstoffmengen in Relation zur Höhe der Ausfuhrgewinne zu. So gesehen passte es perfekt, dass der Land Rover nicht in Merry Old England, sondern in Amsterdam debütierte. Das Publikum drängte sich dort zwar vor allem um die Messepremieren VW Käfer, Renault 4 CV und Panhard Dyna. Aber der Land Rover erregte doch so viel Aufmerksamkeit, dass die eingehenden Bestellungen für den „Freund des Farmers“ die Erwartungen übertrafen. Nicht die Rover-Nachkriegslimousinen, sondern der Landy erwies sich als Renner des Unternehmens: Schon im dritten Produktionsjahr lieferte das Werk im mittelenglischen Solihull rund 16.000 Land Rover aus. Bis zum Start der Serie II mit leicht gerundeten Karosserieflanken und ab 1969 mit Hauptscheinwerfern stets in den Kotflügeln wurden es 211.000 Einheiten.

Bild: Land Rover