Dass schon die Nazis in Wolfsburg – die Stadt entstand damals aus dem Nichts – von Anfang an groß gedacht hatten, zeigen die Ausmaße der noch heute einschüchternd wirkenden Fabrik am Mittellandkanal, deren mit enteignetem Gewerkschaftsvermögen finanzierter Bau schon kurz vor der Grundsteinlegung begonnen hatte. Eigentlich begann die VW-Geschichte aber noch früher: Am 28. Mai 1937 wurde die „Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagens mbH“ gegründet, und schon 1934 hatte der Reichsverband der Automobilindustrie Ferdinand Porsche (links im Bild, Aufnahme von 1939) damit beauftragt, den ersten Volkswagen zu konstruieren.

Bild: dpa