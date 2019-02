859 Millionen Euro Opel schreibt Gewinn und kehrt nach Russland zurück

Neben den überraschend positiven Zahlen kündigte Tavares zudem eine Rückkehr an: Und zwar die Opels auf den russischen Markt. Der Grund: PSA wolle außerhalb von Europa in den nächsten Jahren deutlich mehr Autos verkaufen, dazu werde Opel in Russland, Peugeot in Nordamerika und Citroën in Indien auftreten.



Opel hatte sich 2015 – damals noch unter Führung des US-Konzerns General Motors – wegen einer Absatzkrise aus Russland zurückgezogen. PSA-Finanzvorstand Philippe de Rovira sagte, eine internationale Ausbreitung sei wichtig für die Zukunft von Opel.