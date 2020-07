90 Jahre BMW Roadster: Aller Sportwagen Anfang

Er steht für den Anfang aller automobilen Dinge. Der Roadster verkörpert das klassische, puristische Cabriolet, also die Karosserieform, mit der das Automobil laufen und rennen lernte. Genau so war es auch bei BMW, jenem automobilen Spätstarter, der schon mehr als ein Jahrzehnt Erfolge mit Flugaggregaten und Motorrädern verzeichnete, als er die Thüringer Fahrzeugfabrik Eisenach übernahm und 1929 den dort als Dixi in Lizenz gebauten winzigen englischen Austin Seven unter eigenem Logo auflegte. Tatsächlich sicherte sich dieser Typ BMW 3/15 PS in der Fachwelt Anerkennung, aber wirklich begehrenswert wurde er erst 1930 als Roadster BMW 3/15 PS DA 3 „Typ Wartburg“. Mit auf 13 kW/18 PS gesteigerter Leistung schrieb dieser Kraftzwerg Motorsportgeschichte. Raste doch Rennfahrer Robert Kohlrauch in dem Roadster drei Jahre lang von Sieg zu Sieg und nach 27 Triumphen war BMW eine anerkannte Marke im Sportgeschäft.

Bild: BMW