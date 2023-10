Ab 2024 nur noch E-Autos Volkswagen streicht die Verbrenner in Norwegen

26. Oktober 2023

VW verkauft in Norwegen bald nur noch E-Autos. Bild: Volkswagen Bild:

Während Volkswagen in Deutschland mit dem Verbrenner-Aus noch zögert, zieht in der Konzern in Norwegen sogar vor: Der letzte Verbrenner soll dort schon 2024 verkauft werden.