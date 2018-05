ABB-Chef Spiesshofer „Das Elektroauto ist heute die sichere Wahl, nicht der Diesel“

Bei den Start-ups und vielen Energieversorgern geht es dennoch darum, mit dem Ladestrom Geld zu verdienen. Wie bringt man dem Kunden bei, dass er an einer Schnellladesäule mehr für die Kilowattstunde Strom zahlen muss als für den Haushaltsstrom?

Wir haben hier eine historische Gestaltungschance. Wir schaffen gerade ein neues System der Mobilität. Es wird sehr wichtig sein, dass wir alle Stellgrößen dieses neuen Systems optimieren. Dazu gehört auch das Konsumentenverhalten und -denken. Heute steuern Autofahrer die Tankstelle an, wenn der Tank leer ist. Diese Denkweise gehört aber der Vergangenheit an. Da wir an 90 Prozent der Tage im Jahr weniger als 100 Kilometer fahren, reicht das günstige Aufladen an der heimischen Steckdose oder auf der Arbeit vollkommen aus. Nur an den wenigen Tagen, die wir längere Strecken fahren, müssen wir an eine Schnellladestation.