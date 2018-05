Im Netzwerk Linked-in finden sich weitere Jobwechsel: Der frühere Chefingenieur für den Opel Insignia, Andreas Zipser, heuerte beim Autozulieferer Veritas an. Die einst auf Kleinwagen spezialisierte Ingenieurin Eggord Thomaschky kümmert sich seit diesem Jahr bei BMW um „Vehicle Dynamics“. Ralf Hannappel, bei Opel als Elektromobilitätsleiter Mitentwickler des Ampera-E, fand als Chefingenieur ein neues Zuhause bei Jaguar Land Rover in Großbritannien. Der Dax-Konzern Continental schnappte sich mit Florian Koch einen Experten für Fahrerassistenzsysteme. Auf Anfrage wollte sich keiner der Genannten zum Jobwechsel äußern. Ein anderer Ex-Opelaner erzählt: In seinen letzten Arbeitswochen im März sei kaum ein Tag ohne Abschiedsfest vergangen. „Du rufst irgendwen an, und der sagt: Ich gehe in zwei Wochen.“ In seiner Abteilung hätten sich die Ereignisse derart überschlagen, dass eine geordnete Übergabe der Aufgaben kaum möglich gewesen sei. Nachbesetzungen seien bis wenige Tage vor seinem Ausscheiden nicht gelungen. „Und dann sollte ich die Neuen innerhalb weniger Stunden einarbeiten - das klappt natürlich nicht.“