Abgas-Affäre Hardware-Nachrüstung älterer Diesel bleibt umstritten

Das SPD-geführte Umweltministerium kritisierte dieses Vorgehen. „Es ist erstaunlich, wie sich das Verkehrsministerium einen Expertenbericht zurechtbiegen will, bis er zu seiner Position gegen Hardware-Nachrüstungen passt“, sagte Umwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth der „F.A.S.“. Er kündigte an: „Das Umweltministerium wird die Spielereien nicht akzeptieren und die politischen Veränderungen des Expertenberichts nächste Woche sachlich richtigstellen.“ Das Bundesverkehrsministerium entgegnete, es biege sich seine Position nicht zurecht, sondern halte sich an Fakten. Der Abschlussbericht der Expertengruppe werde nach seiner Finalisierung veröffentlicht.