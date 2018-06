Abgasaffäre: Kraftfahrt-Bundesamt will Audi inspizieren

Der frühere Audi-Manager Wolfgang Hatz kommt indes aus der Untersuchungshaft frei. Der Haftbefehl werde gegen eine Kaution von drei Millionen Euro und einem Kontaktverbot mit anderen Verfahrensbeteiligten außer Vollzug gesetzt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft München am Dienstag. Das habe das Oberlandesgericht München entschieden. Der beurlaubte Audi-Chef Rupert Stadler bleibe weiter in Untersuchungshaft. Dort sitzt er seit Anfang vergangener Woche - es steht der Vorwurf im Raum, dass der Spitzenmanager Einfluss auf Zeugenaussagen seiner Untergebenen zum Dieselskandal nehmen wollte. Die Münchner Staatsanwaltschaft hatte im Laufe der Ermittlungen sowohl die Unternehmenszentrale als auch Stadlers Wohnhaus durchsucht. Nun wird auch das KBA in Ingolstadt vorstellig. Seine Vernehmung solle in der kommenden Woche fortgesetzt werden.