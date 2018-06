Abgasskandal: Audi drohen weiter Diesel-Rückrufe

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) kritisierte eine aus seiner Sicht ungleiche Behandlung der Autobauer in Europa. Der Umgang seiner europäischen Kollegen mit dem Thema ärgere ihn „brutal“, sagte Scheuer der „Welt am Sonntag“. Deutschland sei „immer Vorreiter für eine harmonisierte Typgenehmigung, harmonisierte Messverfahren mit vollständiger Transparenz und auch Strenge in der Welt“ gewesen: „Aber zum Schluss fehlen die Mehrheiten.“