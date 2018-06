Auch über den beurlaubten Audi-Chef Rupert Stadler soll P. ausgesagt haben. Wohl nicht so belastend wie die Dokumente über Wolfgang Hatz, die P. den Ermittlern übergeben haben soll. Aber immer noch so unschön, dass Audi diese Aussagen nicht in einem öffentlichen Gerichtsprozess hören will: Die VW-Tochter zahlt P. einem Bericht von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR zufolge eine Abfindung in Höhe von mehr als 1,5 Millionen Euro.