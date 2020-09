Abgasskandal: Peinliche Panne für Daimlers Großkanzlei

Für rund zwei Milliarden Euro kann Daimler den Abgasskandal in den USA nach einer Einigung mit Behörden und Sammelklägern weitgehend abhaken. In Deutschland läuft die Aufarbeitung noch. Nun liegt erstmals ein rechtskräftiges Urteil vor, das dem Käufer eines Mercedes C-Klasse 220 CDI Schadensersatz „wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung“ zuspricht: Es seien unzulässige Abschalteinrichtungen bei den Abgaskontrollsystemen verwendet worden. Durch den Einsatz eines „Thermofensters“, durch das sich die Abgasreinigung bei unter 17 Grad Außentemperatur abschaltet, konnten im Normalbetrieb zum Beispiel mehr gesundheitsschädliche Stickoxide in die Luft gelangen als eigentlich zulässig. Der Kläger habe einen Schaden erlitten, welcher wegen Täuschung des Kraftfahrtbundesamtes und der Verbraucher sowie der Beeinträchtigung der Umwelt „als sittenwidrig zu qualifizieren“ sei, befand das Landgericht Stuttgart (23 O 235/19). Sebastian Schlote, Anwalt der Berliner Kanzlei Gansel Rechtsanwälte, erhofft sich daher, „dass Daimler nun auch hierzulande zur Einsicht kommt“ und Dieselkunden „schneller, besser und vor allem angemessen entschädigt“. Daimler hingegen hält das Urteil für irrelevant, was auch mit der Entstehungsgeschichte des Urteils zu tun hat.