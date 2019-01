Abgasskandal US-Justiz klagt vier Audi-Manager an

Im Abgas-Skandal hat die US-Justiz nun auch Anklage gegen vier Manager der VW-Tochter Audi erhoben. Dem Quartett wird in zwölf Fällen Verschwörung, Betrug und Verstöße gegen amerikanische Umweltgesetze vorgeworfen, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Klageschrift einer Grand Jury in Detroit am Donnerstag hervorgeht. Demnach waren die Männer an einem fast zehn Jahre andauernden Komplott beteiligt, bei dem die Umweltbehörde durch Tricksereien rund um Emissionstests hinters Licht geführt wurde.