Abgasskandal VW will 50.000 Diesel-Einzelkläger mit Einmalzahlungen entschädigen

Die obersten Zivilrichter entschieden hier in weiten Teilen zugunsten des Klägers, setzten aber auch Leitplanken für ähnlich gelagerte Fälle. VW kündigte an, in einem Großteil der offenen Verfahren auf die Kunden zugehen zu wollen. Im Juli folgten weitere BGH-Urteile.



Das hat vor ihm noch kein Dax-Chef gemacht: Der VW-Vorstandsvorsitzende Herbert Diess reist mit Tochter in den Italien-Urlaub – und berichtet auf einem Karriere-Netzwerk von seinen Erfahrungen mit VWs Hoffnungsträger, dem Elektroauto ID.3. Was aber taugen Chefs als Werbeträger? Ein Interview mit dem Werbe-Experten Jan-Philipp Jahn, CEO der Agentur Grey Germany.