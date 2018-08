Abgastest-Massnahmen: Sonderangebote steigern Absatz von Audi und VW um 30 Prozent

Insgesamt lieferte die Marke mit den vier Ringen im Juli weltweit 165.350 Fahrzeuge aus. Zu dem Plus von sieben Prozent trugen außer dem rasanten Absatzanstieg in Europa (plus 14,3 Prozent) auch Zuwächse in China (3,8 Prozent) und den USA (2,1 Prozent) bei. Die Marke VW lieferte im vergangenen Monat weltweit 505.900 Fahrzeuge aus, plus acht Prozent. „Der Juli war für die Marke Volkswagen der beste Einzelmonat Juli ihrer Geschichte“, teilte Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann mit. Zugleich wies er darauf hin, dass wegen der Einführung des neuen Zertifizierungs- und Messverfahren WLTP in den nächsten Monaten mit Verzögerungen zu rechnen sei. Volkswagen hat bereits angekündigt, dass es von August bis Oktober zu Engpässen bei bestimmten Modellen kommen könne. In einigen Werken ruht deshalb tageweise die Produktion. Zudem müssen Tausende produzierter Autos zwischengeparkt werden, weil die Zulassung für bestimmte Fahrzeuge noch nicht abgeschlossen ist.