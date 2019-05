Abrechnung auf Hauptversammlung BMW-Aktionäre erwarten „Modelloffensive, die Tesla vom Tisch bläst“

Gedrückte Stimmung bei den Aktionären von BMW: „Sie haben sich zu lange auf einer Position der Stärke ausgeruht“, kritisierte Daniela Bergdolt von der Aktionärsvereinigung DSW den Vorstand auf der Hauptversammlung am Donnerstag in München. Der Autobauer habe die Vorreiterrolle in der Entwicklung von Elektroautos verspielt. „Ich erwarte eine Modelloffensive, die Tesla vom Tisch bläst“, forderte die Anwältin unter dem Beifall der Kleinanleger. Vorstandschef Harald Krüger verwies darauf, dass der Konzern bis 2021 fünf vollelektrische Modelle auf den Markt bringen werde. BMW werde sich aber nicht auf einen Antrieb festlegen. „Alles auf eine Karte setzen - das ist aus meiner Sicht unternehmerisch nicht klug.“