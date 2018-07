Abschied von der Insel Jaguar droht bei teurem Brexit-Deal mit Wegzug

Vor Speth hatte sich schon BMW mit einer Drohung an die Regierung in London gewandt. Bis Ende Sommer müsse Klarheit herrschen, sagte der BMW-Chef in Großbritannien, Ian Robertson, dem Sender BBC Ende Juni. Der Münchner Konzern besitzt auch die Marken Mini und Rolls-Royce und hat rund 8000 Beschäftigte im Vereinigten Königreich. „Wenn wir in den nächsten Monaten keine Klarheit bekommen, müssen wir damit beginnen, Alternativpläne zu entwickeln.“ Sonst würde man Geld in Konstruktionen investieren, „die wir vielleicht nicht benötigen, in Lagerhallen, die vielleicht künftig nicht brauchbar sind“.