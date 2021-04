„Abschlag auf die Strafzahlungen“ Deutsche Autobauer kommen bei Kartell-Ermittlungen wohl mit milden Strafen davon

Die deutschen Automobilbauer werden im EU-Kartellverfahren vergleichsweise glimpflich davonkommen, weil sie sich mit Brüssel auf einen Vergleich einigen und die Wettbewerbshüter das Strafmaß nicht voll ausschöpfen wollen. „Als Teil der einvernehmlichen Einigung bekommen die Unternehmen einen Abschlag von zehn Prozent auf die Strafzahlungen“, heißt es in EU-Kreisen. Das berichtet die WirtschaftsWoche. Einen weiteren Rabatt von 20 Prozent will die EU-Kommission wegen der „Neuartigkeit der Verstöße“ gewähren. BMW, Daimler und Volkswagen haben nach Einschätzung der Wettbewerbshüter über Jahre den Einsatz der Technologie AdBlue in der Abgasreinigung verbotenerweise abgesprochen.