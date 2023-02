Abtritt von Aldo Kamper Führungschaos trifft Autozulieferer Leoni zur Unzeit

Nach wie vor rätselhaft erscheint jedoch, dass ein Unternehmen, ohne dessen Bordnetze ein Großteil der weltweit verkehrenden Autos nicht auf der Straße wäre, überhaupt in eine so dramatische Lage kommt. Die Probleme bei Leoni sind auch hausgemacht. Die Management-Fehler reichen zurück bis Mitte der 2010er-Jahre – und ziehen sich bis in die Gegenwart. Immer wieder verhob sich Leoni etwa bei neuen Werken im Ausland, musste Produktionsstarts verschieben. 2014 setzte der Zulieferer beispielsweise in Mexiko Millionen in den Sand, weil er es versäumt hatte, die Mitarbeiter eines neuen Bordnetz-Werks vor Produktionsstart angemessen zu schulen. Ähnliches passierte 2019 erneut, auch in Mexiko. Weltweit mussten kurzfristig eigene Mitarbeiter und externe Berater in ein neues Werk in Merida abgeordnet werden, um die schleppend angelaufene Produktion ins Rollen zu bringen. Leoni selbst sprach gegenüber seinen Aktionären seinerzeit von „Effizienz- und Kostendefiziten“, kassierte seine Prognosen und rutschte tief in die roten Zahlen.