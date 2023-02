Abtritt von Aldo Kamper Führungschaos trifft Autozulieferer Leoni zur Unzeit

Der CEO Kamper habe zwar die Restrukturierung bei Leoni angestoßen, aber seine Ziele nicht erreicht. „Als Restrukturierer wird er draußen nicht wahrgenommen.“ Wenngleich die Banken vorerst die Kreditlinien aufrecht erhielten: „Leoni steht immer mit einem Fuß in der Insolvenz.“



Tatsächlich steckt der Autozulieferer, der rund 96.000 Mitarbeitern beschäftigt, seit Jahren in der Dauerkrise. Gewinn erwirtschaftete er zuletzt vor fünf Jahren, seitdem folgt Hiobsbotschaft auf Hiobsbotschaft und Rettungsaktion auf Rettungsaktion – während Schulden und Verluste aller Restrukturierungen zum Trotz immer weiter wachsen. Dass die Leoni-Aktie im DWS-Ranking der größten „Kapitalvernichter“ des Jahres auftaucht, war in den vergangenen Jahren eine sichere Bank. Einmal im Jahr veröffentlicht Deutschlands größte Aktionärsvereinigung seine Liste der 50 Aktien, die Anlegern im vorausgegangenen Jahr die tiefsten Löcher ins Depot rissen – Leonie schaffte es zuletzt drei Jahre in Folge in die Top 10. Es gibt schmeichelhaftere Auszeichnungen.