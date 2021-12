Acer startet Patentstreit mit VW Schadenersatz-Klage: VW droht ein Dominoeffekt

Das taiwanesische Unternehmen reichte vergangene Woche vor dem Bundesbezirksgericht für den Osten des US-Bundesstaats Virginia die Klage ein. Acer moniert, dass Volkswagen nur Lizenzen auf 2G- und 3G-Patente für UMTS eingekauft habe, in den vergangenen zwei Jahren aber größtenteils Mobilfunkchips mit 4G-Technologie für LTE in seinen Autos verbaute. Tatsächlich wurde der 3G-Standard in Deutschland und vielen anderen Ländern bereits abgeschaltet.