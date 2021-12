Acer startet Patentstreit mit VW Schadenersatz-Klage: VW droht ein Dominoeffekt

Es geht durchaus um große Summen: Volkswagen baut jährlich 9,3 Millionen Autos. Für die 3G-Lizenzen zahlen sie bereits neun Dollar an Avanci – die 4G-Lizenz kostet sechs Dollar mehr. Rückwirkend auf zwei Jahre macht das allein über 100 Millionen Dollar aus. Dann kommen die 5G-Lizenzen – Experten gehen davon aus, dass Avanci die Lizenzgebühren für sie auf etwa 30 Dollar festlegen wird. Bereits in einem Jahr wird die Autobranche wohl in jeden Neuwagen ausschließlich 5G-Chips einbauen – dann müsste Volkswagen rund 280 Millionen Euro im Jahr berappen.