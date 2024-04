ADAC-Studie Förderstopp hat kaum Einfluss auf Interesse an E-Autos

Das Interesse an E-Autos würde einbrechen, die E-Auto-Wende kollabieren, noch bevor sie richtig begonnen hatte. Das beschrien zumindest sehr viele, seit vorigen Dezember klar wurde, dass es künftig keine staatliche Förderung für die Stromer mehr geben würde. Tatsächlich jedoch ist das Interesse an E-Autos ungebrochen, wie eine neue Studie des Automobilclubs ADAC zeigt.



Das grundsätzliche Interesse an Elektromobilität bleibe auf Vorjahresniveau, auch ohne Subventionen, wie die Studie des ADAC belegt. Dazu befragte der ADAC mehr als 3000 Personen zu Besitz, Beschaffung und Finanzierung von privat genutzten Elektroautos. Von denen bekundeten 22 Prozent Interesse am Kauf, genauso wie bei der Befragung im Vorjahr. Auch bei den Hybridfahrzeugen änderten sich die Werte nur geringfügig: 2023 zeigten 26 Prozent der Befragten Interesse, in diesem Jahr 24 Prozent.